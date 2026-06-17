Bilgisayar dünyasının klasik markalarından Commodore, teknoloji pazarına kapaklı cep telefonu tasarımıyla geri döndü. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre şirket, sosyal medya ve internet tarayıcılarını yazılım seviyesinde engelleyen yeni nesil mobil cihazı "Callback 8020" modelini resmi olarak duyurdu.

Commodore CEO'su Peri Fractic'in kendi telefon bağımlılığından yola çıkarak geliştirdiği cihaz, akıllı telefon ile klasik telefon arasında bir denge kurmayı hedefliyor. Linux tabanlı Sailfish OS işletim sistemiyle çalışan telefonda, kullanıcıların dikkatini dağıtan e-posta, sosyal medya ve web tarayıcılarına erişim kısıtlanıyor.

DİJİTAL DETOKS VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Nostaljik kapaklı tasarımıyla öne çıkan cihaz, 3.25 inç büyüklüğünde dokunmatik IPS LCD ekrana ve fiziksel T9 klavyeye sahip. MediaTek Helio G81 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile gelen model, kutusundan çıkan 32 GB microSD kart ile destekleniyor. Arka bölümde 48 megapiksel çözünürlüğünde Sony sensörlü flaş destekli kamera yer alırken, cihaz gücünü çıkarılabilir bataryadan alıyor.

Telefon kapalıyken dış kısımdaki küçük ekran üzerinden saat ve pil durumu takip ediliyor. LTE (4G), Wi-Fi, Bluetooth ve GPS bağlantılarını destekleyen model, bildirimleri renkli LED sistemi ile kullanıcıya iletiyor.

İNTERNETSİZ TELEFON AKIMI NEDEN YAYGINLAŞIYOR?

Son yıllarda artan ekran süresi ve dijital yorgunluk, teknoloji üreticilerini alternatif arayışlara yöneltiyor. Sadece temel iletişim, navigasyon ve müzik dinleme gibi temel işlevleri barındıran bu tür cihazlar, kullanıcıların akıllı telefon bağımlılığından uzaklaşarak odaklanma sorunlarını çözmelerine yardımcı olan pratik birer dijital detoks aracı olarak pazar payını genişletiyor.

MÜZİK TUTKUNLARI VE NOSTALJİ SEVENLER İÇİN DETAYLAR

Cihaz, müzik deneyimini üst seviyeye taşımak amacıyla ESS ve Cirrus Logic ses çipleri barındırıyor. Yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses desteği sunan telefon, Commodore 64 döneminin klasik oyunları, efsanevi Snake oyunu ve ünlü SID ses çiplerinden ilham alan zil sesleriyle birlikte geliyor.

ProtoPET White, SX Silver, BASIC

Beige, Starlight Edition ve altın renkli Founders Edition olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunulan cihazın başlangıç fiyatı 499 dolar olarak belirlendi. Ön sipariş süreci 30 Haziran tarihinde başlayacak olan telefon için bekleme listesine katılan kullanıcılara 50 dolarlık indirim uygulanacağı bildirildi.