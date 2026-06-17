Gelişen yapay zeka teknolojileri, siber suçluların elinde tehlikeli bir silaha dönüştü. Sadece 3 saniyelik bir ses kaydı, kişilerin sesinin birebir kopyalanarak dolandırıcılık amacıyla kullanılmasına imkan tanıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sosyal medya veya telesekreter kayıtlarından elde edilen kısa veriler, 100 milisaniyenin altındaki gecikme süreleriyle canlı telefon görüşmelerinde dahi kusursuz şekilde taklit edilebiliyor.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hany Farid, sıradan bir insanın bu tür sahte ses ve videoları gerçeğinden ayırt etme olasılığının yüzde 60 seviyesinde kaldığını bildirdi. Karanlık web üzerinde aylık 50 dolar gibi düşük ücretlerle kiralanan otonom yapay zeka sistemleri, geleneksel dolandırıcılık yöntemlerine kıyasla 4,5 kat daha fazla kazanç sağlıyor.

İnterpol raporlarına göre, 2025 yılında küresel finansal dolandırıcılığın maliyeti 442 milyar dolara ulaştı. Risk seviyesini yüksek olarak belirleyen kurum, tablonun önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde daha da ağırlaşacağını öngörüyor. ABD'de FBI verileri 22 binden fazla vakada 893 milyon dolar zarar rapor ederken, İngiltere'de para transferi kaynaklı kayıplar yüzde 19 artışla 576,4 milyon sterline yükseldi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ NELER?

Kötü niyetli yazılımlar genellikle beş farklı strateji üzerinden ilerliyor. En yaygın yöntem olan aile acil durumlarında, sevdiklerinin sesi kopyalanan kişilerden acil para talep ediliyor. Şirket içi sahtekarlık kurumsal transferleri hedeflerken, romantik yatırım oyunlarında mağdurlar sahte kripto platformlarına yönlendiriliyor. Ayrıca sentetik kimliklerle kredi çekilmesi ve kişisel verilerle zenginleştirilmiş oltalama mesajları da sıklıkla kullanılıyor.

DİJİTAL ÇAĞDA KİŞİSEL GÜVENLİK NASIL SAĞLANIR?

Uzmanlar, sadece işitilen seslere veya görülen videolara güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Pratik bir güvenlik önlemi olarak, aile üyeleri arasında sadece onların bileceği gizli bir acil durum parolası belirlenmesi tavsiye ediliyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerinin aktif kullanılması ve şüpheli durumlarda arayan numaranın resmi kanallardan teyit edilmesi büyük önem taşıyor.

Finansal kurumların gerekli önlemleri almaması durumunda, yapay zeka tabanlı spesifik dolandırıcılık maliyetinin 2027 yılına kadar küresel çapta 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bireylerin dijital ayak izlerini sınırlaması, bu tür saldırılara karşı alınabilecek en etkili kişisel koruma yöntemleri arasında yer alıyor.