ALANYA Uluslararası 4. Halk Dansları ve Müzik Festivali, görkemli bir açılışla başladı. Festivalin açılışı, Atatürk Anıtı önünden başlayan ve İskele Caddesi üzerinden Kızılkule önüne kadar uzanan kortej yürüyüşüyle yapıldı. Dansçılar, ülkelerine özgü kostümler ve müzikler eşliğinde şehir merkezinde yürüyerek vatandaşları selamladı. Kortej boyunca esnaf ve vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde festival coşkusu ilk günden zirve yaptı.

GÖSTERİLER AYKATA ALKIŞLANDI

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Meclis Üyeleri Asrın Ateşoğlu ile Ayhan Baysal da katılımcılar birlikte kortej yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler, Kızılkule önünde kurulan sahnede devam etti. Tarihi atmosfer eşliğinde sahne alan ekipler, kendi kültürlerine özgü dans ve müzik gösterilerini sergiledi. Sahnedeki performanslar izleyenlerden tam not alırken, vatandaşlar gösterileri uzun süre ayakta alkışladı.

‘DANS VE MÜZİK İNSANLIĞIN ORTAK DİLİDİR’

Festivalin açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, aynı zamanda kültürler arasında dostluk köprüleri kuran önemli bir buluşma olduğunu söyledi. Konukçu, “Bugün burada sadece dans gösterileri izlemiyoruz. Burada farklı ülkelerden gelen insanların dostluğunu, kardeşliğini ve kültürel zenginliğini görüyoruz. Dans ve müzik, dünyanın neresine gidersek gidelim insanların ortak dili olmuştur. İnsanları bir araya getiren, kaynaştıran en güçlü unsurlardan biridir. Alanya da tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş çok özel bir kenttir. Bizler bu çok kültürlü yapıyı korumaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

FESTİVALDE 7 ÜLKE YER ALIYOR

Festival kapsamında 7 ülkeden toplam bin 200 katılımcı sahne alacak. Romanya, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Bulgaristan, Moldova ve Türkiye’den gelen katılımcılar festival boyunca ülkelerini temsil edecek, dans ve müziklerini Alanya halkı ile buluşturacak. Etkinliklerin ilk bölümü 13 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak ve ikinci bölüm programları 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Festivalin aynı zamanda Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında devam edecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN