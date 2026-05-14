Sarıca, meclise sunulacak olan ve yurt dışından gelecek varlıkların (para, altın, ziynet eşyası) kuralsız bir şekilde kayıt altına alınmasını öngören yasa teklifinin, seçim öncesi bir hazırlık olduğunu savundu. Sarıca, AK Parti hükümetinin her seçim öncesi uyguladığı "pansuman tedavi" yönteminin yeniden devreye sokulduğunu belirtti.

​KAYNAĞI BELİRSİZ PARA PİYASAYA GİRECEK

​Meclis gündemindeki düzenlemeye dikkat çeken Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

​"Yurt dışından gelecek olan, nereden gelirse gelsin, paradır, altındır, ziynet eşyalarıdır; hepsinin kayıt altına hiçbir kural olmadan alınacağı, hatta uzun bir dönem gelir vergisinden muaf tutulacağı maddeleri konuşulacak. Bunun sebebi Türkiye’nin paraya boğulmasıdır. Dışarıdan gelen bu parayla piyasada suni bir rahatlama hedefleniyor."

​Geçmiş seçim süreçlerini hatırlatan Sarıca, 2018 ve 2023 seçimleri öncesinde faizlerin yüzde 8,5 seviyelerine çekildiğini ancak seçim sonrası yüzde 50'ye kadar yükseldiğini vurguladı. "Seçim akşamı 'enflasyonun belini kıracağız' diyenlerin, bugün enflasyonu kontrol altına alamadığını görüyoruz" diyen Sarıca, aynı senaryonun tekrarlandığını ifade etti.

​Sarıca, piyasaya sürülecek sıcak para ve faizlerin aşağı çekilme çabalarının tek bir amaca hizmet ettiğini belirterek konuşmasını şöyle noktaladı: "Geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomide geçici bir rahatlama algısı oluşturulup halkın oyu hedefleniyor. Tüm bu emareler gösteriyor ki Türkiye hızla bir baskın seçime doğru gidiyor."