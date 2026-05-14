Alanya’da çam ağaçlarını tehdit eden Akdeniz Çam Kabuk Böceğine karşı geniş çaplı mücadele başlatıldı. Son yıllarda iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle artış gösteren zararlı böcek popülasyonu, hem kent merkezindeki yeşil alanlar hem de ormanlık bölgeler için önemli risk oluşturuyor. Alanya Belediyesi ile Alanya Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalarla, zararlı böceklerin yayılımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇAM ORMANLARI İÇİN CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR

Curculionidae familyasına ait olan ve özellikle çam ağaçlarında büyük tahribata yol açabilen Akdeniz Çam Kabuk Böcekleri, zayıflayan ya da kuraklıktan etkilenen ağaçlara yerleşerek kısa sürede kurumalarına neden olabiliyor. Türler arasında en yaygın görülen Orthotomicus erosus, Akdeniz iklim kuşağındaki birçok bölgede olduğu gibi Alanya’da da orman varlığı açısından dikkatle takip ediliyor.

FEROMON TUZAKLARI VE İLAÇLAMA UYGULANIYOR

Teknik ekiplerin saha incelemeleri doğrultusunda belirlenen noktalara feromon tuzakları yerleştiriliyor. Bu yöntemle böceklerin yoğunlaştığı alanlar tespit edilerek popülasyonun kontrol altına alınması amaçlanıyor. Gerekli görülen bölgelerde ise ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Uzmanlar, erken müdahalenin özellikle yaz aylarında artabilecek zararlı baskısını azaltmada kritik rol oynadığını belirtiyor.

KURUYAN AĞAÇLAR HIZLA SAHADAN KALDIRILIYOR

Alanya şehir merkezinde zararlı böcek tespit edilen ve kuruyan ağaçlar, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü teknik ekiplerinin değerlendirmesinin ardından Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü şekilde kesilerek sahadan kaldırılıyor. Toplanan ağaç materyalleri, böceklerin başka alanlara taşınmasını önlemek amacıyla uygun yöntemlerle imha ediliyor.

ORMAN YANGINI RİSKİNİ AZALTMAK DA HEDEFLENİYOR

Kuruyan ve böcek istilasına uğrayan ağaçların zamanında kaldırılması, yalnızca zararlıların yayılmasını önlemekle kalmıyor; aynı zamanda yaz döneminde artan orman yangını riskinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Alanya gibi geniş orman alanlarına sahip bir turizm kentinde, doğal varlığın korunması hem çevresel denge hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

ALANYA’NIN YEŞİL DOKUSU KORUNUYOR

Alanya Belediyesi ile Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortak çalışması, ilçenin doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik sürdürülen önleyici uygulamalar arasında yer alıyor. Yetkililer, özellikle kurak geçen dönemlerde ağaç sağlığının düzenli izlenmesinin ve teknik müdahalelerin aksatılmamasının, Alanya’nın yeşil dokusunun geleceği açısından önemli olduğunu vurguluyor.