Alanya’da Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Cuma Aktaş ve kurum personeli, Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk ile bir araya geldi. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, sosyal güvenlik sisteminin toplum açısından taşıdığı önem ve kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİ

Her yıl mayıs ayında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası, sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve vatandaşların hakları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda düzenlenen ziyarette, Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi yetkilileri, ilçede sürdürülen hizmetler ve kurumsal faaliyetler hakkında Kaymakam Öztürk’e bilgi verdi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Kaymakam Dr. Şakir Öner Öztürk, nazik ziyaretlerinden dolayı Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Cuma Aktaş ve kurum çalışanlarına teşekkür etti. Öztürk, sosyal güvenlik sisteminin çalışanlar, emekliler ve işverenler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm SGK çalışanlarının Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı.

ALANYA’DA VATANDAŞLARA YÖNELİK HİZMETLER SÜRÜYOR

Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi, emeklilik işlemleri, sağlık güvencesi, işveren işlemleri ve prim hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yapılan ziyaretlerin, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmesi ve sosyal güvenlik konusunda farkındalığı artırması hedefleniyor.