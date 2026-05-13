Antalya’nın Manavgat ilçesinde turizm bölgesi Evrenseki Sahilini olumsuz etkileyen çevre kirliliğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gömeçli Deresi üzerinden denize ulaşan hayvansal atıklar nedeniyle kahverengiye dönen deniz suyu, yapılan müdahalelerin ardından yeniden mavi tonlarına kavuşmaya başladı. Sahildeki kötü kokunun azalmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik de yeniden arttı.

Olay, Manavgat’ın Evrenseki-Ilıca Mahallesi sınırlarında bulunan Gömeçli Deresi’nin denize döküldüğü noktada ortaya çıktı. Dereden taşınan atıklar, hem görüntü kirliliğine yol açtı hem de çevreye yayılan yoğun koku nedeniyle vatandaşların ve turistlerin tepkisine neden oldu. Bazı turizm tesislerinde rezervasyon iptalleri yaşandığı belirtildi.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI BESİ ÇİFTLİĞİ ÇIKTI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin’in talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Antalya İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Gömeçli Deresi’nden alınan numuneler sonucunda, kirliliğin bölgede faaliyet gösteren bir besi çiftliğinin dereye bıraktığı hayvansal atıklardan kaynaklandığı tespit edildi.

2,5 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA UYGULANDI

İncelemeler sonunda tesise, atık suyu toprağa vermesi nedeniyle 838 bin 122 TL, çevre izni olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle ise 1 milyon 678 bin 359 TL olmak üzere toplam 2 milyon 516 bin 481 TL idari para cezası kesildi.

Bunun yanı sıra işletmenin faaliyetleri sonlandırıldı. Tesise ayrıca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmasında belirlenecek proje bedelinin yüzde 2’si oranında ek idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

VALİ ŞAHİN: “BU DENİZ ÇOCUKLARIMIZIN EMANETİ”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede çevreye karşı gösterilen duyarsızlığa tepki gösterdi. Şahin, Antalya’nın doğal değerlerinin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Şahin, “Bu coğrafya, bu şehir, bu deniz bizim. Ama sadece bizim değil, çocuklarımızın ve insanlığın ortak mirası. Yaptığımız her işin çevreye zarar verip vermediğini düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

EVRENSEKİ SAHİLİ’NDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Ceza ve denetim sürecinin ardından Gömeçli Deresi’nin denize taşıdığı kirliliğin azalmasıyla birlikte Evrenseki Sahili’nde suyun rengi yeniden açılmaya başladı. Deniz suyunun maviye dönmesi ve kötü kokunun büyük ölçüde ortadan kalkması, hem bölge sakinleri hem de turizm işletmeleri tarafından olumlu karşılandı.

Turizm sezonunun en yoğun dönemine girilirken, Manavgat ve çevresindeki doğal alanların korunması bölge ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Antalya’nın dünya çapındaki turizm imajının sürdürülebilmesi için çevre denetimlerinin kararlılıkla sürdürülmesi bekleniyor.