​Alanya Şoförler Odası, MARTI TAG ve benzeri uygulamalar üzerinden korsan taşımacılık yapan şahıslara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Son olarak Mahmutlar ve Kestel mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücülere ve bu hizmeti kullanan yolculara ağır yaptırımlar uygulandı.

​JANDARMA VE ODA YÖNETİMİNDEN ORTAK OPERASYON

​Başkan Ali Akkaya’nın koordinesinde, İlçe Jandarma Trafik ekipleriyle birlikte yürütülen saha çalışmalarında korsan araçlar tek tek tespit edildi. Denetimler neticesinde suçüstü yakalanan sürücülere yönelik cezai işlemler anında uygulandı.

​Yapılan denetimlerin bilançosunu açıklayan Başkan Akkaya, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen her bir sürücüye 100 bin TL idari para cezası kesildiğini belirtti. Ayrıca ceza alan sürücülerin araçları 60 gün süreyle trafikten menedilirken, ehliyetlerine de 30 gün süreyle el konuldu. Sadece sürücülere değil, korsan taksiyi tercih eden yolculara da 3 bin 870 TL tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

​Operasyon sonrası bir açıklama yapan Başkan Akkaya, "Bu akşam Mahmutlar ve Kestel mahallemizde korsan taşımacılık uygulamasını kullanan sürücüler tespit edilerek gerekli takibat yapılmış ve ekiplerimizce gereken cezalar verilmiştir. Korsan araçların bağlanmasıyla ilgili İlçe Jandarma Trafik ekiplerimize, Oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimize teşekkür ederiz," diyerek kararlılık mesajı verdi.