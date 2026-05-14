​Alanya İnsani Yardım Derneği (İHH), ilçedeki yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek anlamlı bir projeye daha imza atıyor. Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan dernek ofisinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte hem geleneksel lezzetler ikram edilecek hem de ihtiyaç sahipleri için kaynak oluşturulacak. Hafta sonu düzenlenecek olan program kapsamında hazırlanan gözlemeler misafirlere sunulurken, aynı zamanda dernek bünyesindeki butik üzerinden kıyafet satışı da gerçekleştirilecek.

​YARDIMLAŞMA RUHU ALANYA’DA CANLANIYOR

​Etkinlik hakkında önemli açıklamalarda bulunan Alanya İHH Başkanı Adem Yavuz, iyiliği çoğaltmak adına tüm Alanya halkını bu anlamlı buluşmaya davet etti. Yavuz, dernek olarak temel amaçlarının sadece yardım dağıtmak değil, aynı zamanda yardımlaşma bilincini ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek olduğunu ifade etti. Cumartesi günü sabah saat 08.00’de başlayacak olan etkinliğin akşam 19.00’a kadar devam edeceğini belirten Yavuz, Şifalar Sokak’taki ofis binalarının kapılarının tüm hayırseverlere sonuna kadar açık olduğunu vurguladı.

​GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİREN GÖZLEME VE BUTİK ETKİNLİĞİ

​Başkan Adem Yavuz, açıklamasının devamında bu tür etkinliklerden elde edilen gelirlerin tamamen insani yardım çalışmalarında kullanılacağının altını çizdi. "Birlikte iyiliği çoğaltıyoruz" mottosuyla hareket ettiklerini söyleyen Yavuz, kurulan butik alanında yapılacak kıyafet satışlarının da ihtiyaç sahibi ailelere destek olacağını hatırlattı. Alanya’nın misafirperverliğini ve yardımseverliğini bu etkinlikte bir kez daha kanıtlayacaklarına inandığını belirten Yavuz, tüm vatandaşları sıcak bir gözleme eşliğinde gönül köprüleri kurmaya çağırdı.