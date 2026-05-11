Alanya başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde konser veren Zara, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çekti. Güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan sanatçının yeni görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

1998 yılında yayımladığı “Avuntu” albümüyle müzik kariyerine adım atan Zara, yıllardır Türk halk müziğinin en sevilen kadın sanatçıları arasında yer alıyor. Son aylarda verdiği kilolar ve değişen giyim tarzı ise sanatçıyı yeniden magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.

20 KİLO VERDİ, TARZINI YENİLEDİ

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 20 kilo verdiğini söyleyen Zara, bu süreci spor ve beslenme düzenindeki değişikliklerle yönettiğini anlattı. Fazla kilolarından kurtulan sanatçı, kıyafet seçimlerinde de daha farklı bir çizgiye yöneldi.

Paylaştığı son fotoğraflarda Zara’nın yüz hatlarındaki ve genel görünümündeki değişim dikkat çekti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı sanatçının yeni halini yorumlarken, bazı takipçiler “Fotoğraf düzenlemesi mi var, yoksa estetik müdahale mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Zara ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

ZAYIFLAMA SIRRINI KENDİSİ ANLATTI

Zara, verdiği bir röportajda kilo verme sürecini şu sözlerle özetledi:

“Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı besleniyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Sahneden sonra eskisi gibi ağır yemekler yemiyorum, en fazla çorba içiyorum.”

Sanatçı, yoğun konser temposunun yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında kendisi için hazırlanan ikramların da geçmişte kilo almasına neden olduğunu söyledi.

“METABOLİZMA GENÇLİKTEKİ GİBİ ÇALIŞMIYOR” DEDİ

Yaş ilerledikçe metabolizmanın yavaşladığını belirten Zara, beslenme alışkanlıklarını buna göre yeniden düzenlediğini ifade etti. Günlük kalori miktarını azaltarak daha kontrollü bir yaşam tarzı benimsediğini söyleyen sanatçı, verdiği kiloları korumaya çalıştığını belirtti.

Zara’nın son hali, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Kimi takipçiler sanatçının yeni görünümünü beğenirken, kimi kullanıcılar değişimin oldukça dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Türk halk müziğinin güçlü sesi Zara, müzik kariyerinin yanı sıra yaşam tarzındaki dönüşümle de konuşulmaya devam ediyor.