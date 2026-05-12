Seda Sayan, katıldığı YouTube programında evlilik hazırlıkları ve düğün gelenekleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Son yıllarda artan düğün maliyetlerine dikkat çeken ünlü sanatçı, gösterişli organizasyonların genç çiftler üzerinde ciddi bir maddi yük oluşturduğunu söyledi.

Özellikle düğün davetiyelerine IBAN eklenmesi konusundaki tartışmaları değerlendiren Sayan, bunun sanıldığı kadar yadırganacak bir durum olmadığını belirtti. Ünlü isim, doğrudan para gönderilmesinin hem daha pratik hem de daha mantıklı olduğunu savundu.

“IBAN DAHA AKILLICA”

Seda Sayan, geçmişte takı törenlerinde kimlerin ne taktığının tek tek not edildiğini hatırlatarak, “Aslında IBAN daha akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin. Eskiden takı törenini kameradan izlerlerdi. Kim ne taktı diye çetele tutarlardı. Sonra aynı takıyı geri beklerlerdi” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, özellikle son dönemde artan düğün masrafları nedeniyle sade nikah tercih eden çiftler arasında büyük ilgi gördü.

“ALTIN TOPLAYACAĞIZ DİYE DÜĞÜN YAPIYORSUNUZ”

Gösterişli düğünlerin çoğu zaman ekonomik açıdan beklendiği kadar avantaj sağlamadığını belirten Sayan, “Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin” diyerek dikkat çeken bir öneride bulundu.

Artan salon kiraları, organizasyon ücretleri, fotoğraf çekimleri ve ikram maliyetleri nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da birçok çift daha sade törenlere yöneliyor.

“KİMSEYİ MEMNUN EDEMEZSİNİZ”

Düğünlerde yapılan yorumların da çiftler üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Seda Sayan, “Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar. Limonatayı bile beğenmeyen çıkar” sözleriyle düğün organizasyonlarının sosyal yönüne de dikkat çekti.

Oğlu Oğulcan Engin'e yurt dışında evlenmesini tavsiye ettiğini belirten Sayan, büyük organizasyonların çoğu zaman gereksiz strese yol açtığını ifade etti.

BOHÇA GELENEĞİNE DE ELEŞTİRİ

Sayan, geleneksel bohça uygulamalarını da esprili bir dille eleştirdi. Damadın ailesine alınan bazı hediyelerin gereksiz olduğunu savunan ünlü sanatçı, stüdyoda kahkahalara neden olan açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçının sözleri, evlilik hazırlığı yapan gençler ve aileleri arasında geniş yankı uyandırırken, artan düğün maliyetleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.