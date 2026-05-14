Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Av. Haydar Uyar, son günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütülen soruşturmalar ve tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Uyar, özellikle Böcek’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seçim çalışmaları kapsamında maddi destekte bulunduğu yönündeki iddiaların hukuki zeminden yoksun olduğunu belirterek, kamuoyunda oluşturulmak istenen algıya karşı yasal çerçeveyi hatırlattı.

“YASALARDA BÖYLE BİR SUÇ TANIMI YOK”

Seçim dönemlerinde siyasi partilere ve genel merkezlere yapılan mali katkıların Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilen süreçler olduğunu ifade eden Uyar, bu tür desteklerin tek başına suç unsuru olarak gösterilemeyeceğini söyledi.

Av. Haydar Uyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Genel merkeze seçim çalışmaları için finans sağlayan, yardımda bulunan bir belediye başkanını bundan dolayı yargılayabilmeniz için bir yerlerinizden suç uydurmanız gerekir. Çünkü yasalarda böyle bir suç yok.”

Uyar’a göre, bir kişinin veya kamu görevlisinin seçim sürecinde parti faaliyetlerine maddi katkı sunduğu iddiası, tek başına cezai sorumluluk doğurmuyor. Böyle bir durumun suç olarak değerlendirilebilmesi için, somut delillerle desteklenen farklı bir hukuka aykırılığın ortaya konulması gerekiyor.

“HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR TARTIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”

Soruşturmaların kamuoyunda siyasi bir zemine çekildiğini savunan Uyar, hukuki değerlendirmelerin somut mevzuata dayanması gerektiğini belirtti. Yasalarda açıkça düzenlenmeyen bir konunun, yorum yoluyla suç haline getirilemeyeceğini ifade eden Uyar, hukuk devletinde temel ilkenin “kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibi olduğunu hatırlattı.

Uyar, seçim süreçlerinde siyasi partilerin ve adayların çeşitli kaynaklardan destek alabildiğini, bu durumun Türkiye’de siyasi yaşamın doğal bir parçası olduğunu söyledi. Bu nedenle, yalnızca maddi destek sağlandığı iddiası üzerinden cezai sorumluluk oluşturulmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

PARTİ İÇİ DAYANIŞMANIN HUKUKİ ENGELİ BULUNMUYOR

CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Uyar, parti teşkilatları ile yerel yöneticiler arasındaki dayanışmanın siyasi faaliyetlerin olağan bir unsuru olduğunu belirtti. Parti çalışmalarına verilen desteğin, yasal sınırlar içinde kaldığı sürece hukuki bir sorun teşkil etmediğini vurguladı.

Uyar’ın açıklamaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi çevresinde yürütülen soruşturmalara ilişkin siyasi ve hukuki tartışmaların sürdüğü bir dönemde dikkat çekti.

Alanya’dan yapılan bu değerlendirme, seçim finansmanı, siyasi partilere destek ve belediye başkanlarının hukuki sorumluluğu konularını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.