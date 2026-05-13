Antalya Kepez’de yeni bir dev turizm yatırımı için hazırlık yapıyor. Sinan Mahallesi’nde bulunan 28550 ada 13 parsel üzerindeki yaklaşık 19 bin 869 metrekarelik araziye, 5 yıldızlı otel ve ticari alanlardan oluşan büyük bir kompleks inşa edilmesi planlanıyor.

May Ankara A.Ş.-Hotki A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yapılacak tesisin, “Four Points by Sheraton Antalya Airport” adıyla hizmet vermesi hedefleniyor. Projede 134 oda ve 268 yatak kapasiteli otel yer alacak.

YATIRIM MALİYETİ 958 MİLYON TL’Yİ AŞIYOR

Projeye ilişkin dosyada, yapı maliyetinin 904 milyon 546 bin TL olduğu belirtildi. Mobilya, elektronik ekipman, makine sistemleri, mefruşat ve diğer giderlerle birlikte toplam yatırım bedelinin ise 958 milyon 546 bin TL’ye ulaşacağı ifade edildi.

Antalya havaalanına yakın konumda planlanan proje, otel yatırımının yanında ofis ve ticari alanları da kapsayan karma bir yapı modeliyle hazırlanıyor.

5 BLOKLU DEV PROJE DETAYLANDI

Projede toplam 5 blok bulunuyor. A Blok otel olarak kullanılacak. Bu bölüm; bir bodrum kat, zemin kat, asma kat, 6 normal kat ve restoran katıyla birlikte toplam 10 katlı olacak.

B Blok’ta 6 dükkân yer alırken, C Blok’ta 7 dükkân ve 71 ofis planlandı. D Blok’ta ise çok sayıda ofis alanı bulunacak. E Blok ise loft ofis ve ofis bloklarından oluşacak.

Komplekste ayrıca kapalı havuz, çocuk havuzu, Türk hamamı, sauna, fitness salonu, masaj odaları, restoran, Amerikan bar, konferans salonları ve çocuk oyun alanları gibi birçok sosyal donatı yer alacak.

350 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Projede inşaat sürecinde yaklaşık 250 kişinin, işletme aşamasında ise 350 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Antalya’da turizm ve hizmet sektörüne yönelik yeni istihdam alanı oluşturması beklenen yatırımın, özellikle havaalanı çevresindeki ticari hareketliliği artırabileceği değerlendiriliyor.

Otel projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından resmi ÇED süreci başlatıldı.