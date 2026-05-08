​Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi ve Grup Sözcüsü Av. Haydar Uyar, son dönemde siyaset gündemini meşgul eden "parti değiştiren belediye başkanları" konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uyar, halkın bu tür saf değiştirmelere karşı tepkisinin her zaman sert olduğunu hatırlatarak, bu kararların siyasi bir intihar niteliği taşıdığını savundu.

​HALKIN NEFRETİ İLE YAŞAYACAKLAR

​Uyar, geçiş yapan isimlerin bir daha seçilme şanslarının olmadığını bildiklerini ifade ederek, "Birçoğu çok büyük bir kesimin nefreti ile yaşayacaklarını, sokağa dahi rahat çıkamayacaklarını biliyorlar. Bölgelerinde oy isterken kurdukları cümleler ve kestikleri ahkamlar, bundan sonraki hayatlarında bir utanç müzesi gibi çevrelerini saracak" dedi.

​Bu risklerin göze alınmasının arkasında yatan tek nedenin "korku" olduğunu öne süren Uyar, açıklamasını Aziz Yıldırım’ın tarihe geçen sözleriyle noktaladı:

​"Tüm bunları göze alabilmelerini sağlayan motivasyonun ne olduğunu kestirmek zor değil: Korku. Aziz Yıldırım'ın FETÖ kumpası ile cezaevine girerken söylediği o söz gibi; Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün."

