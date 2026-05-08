Alanya’da çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Kaza, Alanya Adliyesi önü çevre yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen Alanya Belediyesi’ne ait bir TIR ile iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmaması teselli oldu.

TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Kaza sonrası çevre yolunda trafik akışı kısa süreliğine yavaşladı. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazada özellikle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan çarpışma nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu çevre yolunda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

ÇEVRE YOLUNDA YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR

Alanya şehir içi ulaşımında önemli güzergâhlardan biri olan çevre yolunda özellikle günün yoğun saatlerinde trafik hareketliliği yaşanıyor.

Uzmanlar, ağır tonajlı araçların da sık kullandığı bölgede takip mesafesi ve hız kurallarına dikkat edilmesinin olası kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.