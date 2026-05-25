Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için resmi girişimde bulundu. Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasını talep etti.

Evrensel'in aktardığı habere göre, söz konusu başvuru mahkemenin CHP kurultayına dair verdiği "mutlak butlan" kararının hemen ardından gerçekleştirildi. Disiplin soruşturması açılması yönündeki dilekçede, parti hukukunun her makamın üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

DİLEKÇEDE HANGİ İFADELER YER ALDI?

Başvuru dilekçesinde, CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği'nin parti içindeki tüm organlar ve üyeler için bağlayıcı olduğu vurgulandı. Parti örgütlerinin iradesini zayıflatan, kamuoyu önünde partiye zarar veren açıklamaların disiplin hukuku çerçevesinde ele alınması gerektiği savunuldu.

Ayrıca dilekçede, parti kurallarının temel hedefinin şahısları değil, kurumsal yapıyı güvence altına almak olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun eylemlerinin parti ilkeleriyle çeliştiği iddia edilerek kesin ihraç kararı verilmesi istendi.

KESİN İHRAÇ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

CHP tüzüğüne göre, eski genel başkanlar veya üst düzey parti yöneticileri hakkındaki kesin çıkarma talepleri doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından karara bağlanıyor. Yapılan bu son başvurunun ardından, sürecin parti genel merkezi ve ilgili disiplin kurulları tarafından nasıl değerlendirileceği siyasi kamuoyunda yakından takip edilecek.