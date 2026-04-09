Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden ÇBK Mersin, kadın basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroCup Kadınlar’da finale çıktı. Rakip ise Yunanistan temsilcisi Athinaikos. Mersin’de oynanacak mücadele, hem şehirde hem de ülke genelinde büyük heyecan yarattı.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup Kadınlar final karşılaşması 09 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak. Kritik mücadele, Avrupa kupasının sahibini belirleyecek.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Mersin’de salonun tamamen dolması bekleniyor.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimizin final mücadelesi Türkiye genelinde şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve HD kalitede izlenebilecek.

Yayın bilgileri:

Digiturk: 87. Kanal

Tivibu: 85. Kanal

Turkcell TV+: 71. Kanal

Kablo TV: 242. Kanal

Vodafone TV: 72. Kanal

Uydu: Türksat 4A üzerinden şifresiz

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Final karşılaşmasına Mersin’in önemli spor salonlarından Servet Tazegül Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Taraftar desteğini arkasına alacak olan ÇBK Mersin, Avrupa kupasını Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.