Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Fransa’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı hanesine yazdırdı.

RÖVANŞ İNGİLTERE’DE

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü İngiltere’de oynanacak. Liverpool, turu geçebilmek için sahasında en az iki farklı galibiyet arayacak.

İLK 11’LER

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Dembélé, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Frimpong, Szoboszlai, Wirtz, Ekitiké