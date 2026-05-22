Basketbol Avrupa Ligi’nde (EuroLeague) Final Four heyecanı başladı. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, organizasyonun yarı final mücadelesinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Telekom Center’da oynanacak karşılaşma, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de başlayacak. Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİNAL BİLETİ İÇİN PARKEDALAR

Dörtlü final organizasyonunda günün ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelirken, ikinci yarı finalde ise Real Madrid ile Valencia Basket mücadele edecek.

Yarı final maçlarını kazanan ekipler EuroLeague finalinde kupa için sahaya çıkacak.

3 TAKIMIN TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Final Four’da mücadele eden takımlar arasında Avrupa basketbolunun önemli kulüpleri yer alıyor. Real Madrid 11 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe Beko ise 2 kez kupayı müzesine götürdü.

Valencia Basket ise tarihinde ilk kez Final Four sahnesinde yer alıyor.

37’NCİ RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague tarihinde 37’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 36 maçta taraflar 18’er galibiyet elde etti.

İki ekip daha önce Final Four’da da iki kez rakip oldu. Fenerbahçe, 2017 yılında İstanbul’da oynanan finalde Olympiakos’u 80-64 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague şampiyonu olmuştu.

Geçtiğimiz sezon oynanan üçüncülük maçında ise Yunan temsilcisi rakibini 87-84 yenmişti.

GÖZLER FENERBAHÇE’DE

Sarı-lacivertli taraftarlar, Final Four öncesinde takımlarından bir kez daha Avrupa kupası bekliyor. Teknik heyet ve oyuncular ise kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Beko’nun Olympiakos karşısında ortaya koyacağı performans, Avrupa basketbolunda günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer alacak.