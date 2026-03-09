​“GÜVENİNİZ EN BÜYÜK ONURUM”

İlk duruşması 16 Mart 2026 tarihinde görülmesi beklenen ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Muhittin Böcek, mesajında 31 Mart 2024 yerel seçimlerine vurgu yaptı. Böcek, “31 Mart 2024’te Antalya yalnızca bir seçim yapmadı; genciyle, emekçisiyle, üreticisiyle bu şehrin geleceğine dair güçlü bir irade ortaya koydu,” ifadelerini kullandı.

​Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez iki dönem üst üste aynı güvene layık görüldüğünü hatırlatan Böcek, bu durumun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Hemşehrilerimin desteğiyle layık görüldüğüm bu güven, benim için en büyük onur olduğu kadar büyük bir sorumluluktur. Şartlar ne olursa olsun kalbim de aklım da daima Antalya’mda,” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi