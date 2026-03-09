ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, Şubat Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısında, şubat ayına ilişkin güvenlik, asayiş, narkotik, kaçakçılık, göç, trafik ve siber suçlarla mücadele verilerini paylaştı. Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuya ilişkin açıklama yapan Vali Şahin, kentte 1 Şubat- 28 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 8 bin 92 asayiş olayının yüzde 99,2’sinin aydınlatıldığını kaydetti. Vali Şahin; Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu'nun da katıldığı toplantıda açıklamalarına şöyle devam etti: "Olayların 2 bin 622’si kişilere karşı, 991’i malvarlığına karşı, 91’i millete ve devlete karşı, 1337’si topluma karşı suçlardan oluşurken 3 bin 51 olayın ise takibi gereken suçlar olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalarda neticesinde 5 bin 115 aranan şahıs yakalanırken 878’i tutuklandı. Bahse konu operasyonlarda 4 uzun namlulu silah, 200 tabanca, 39 kurusıkı tabanca, 163 av tüfeği, 956 fişek ve 259 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca 13 çalıntı otomobil, 41 motosiklet ve 8 elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarda 4 milyon 87 bin TL değerinde ziynet eşyası, 94 bin TL nakit para ve 104 bin TL döviz de ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından il genelinde 834 uygulama ve bin 941 şok uygulama yapılırken, 1 milyon 75 bin 733 kişi ve 886 bin 191 araç sorgulandı."

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARA 119 OPERASYON

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 119 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 207 şüpheli hakkında işlem yapılırken 23 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 83 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 21 av tüfeği ve 1759 fişek ele geçirildi. Ayrıca 8 milyon 658 bin kaçak makaron, 194 bin dolu makaron, 9 bin 923 paket kaçak sigara, 1684 elektronik sigara, 2 tonun üzerinde kaçak tütün, 1216 litre kaçak alkol, 217 kaçak ilaç, 323 tarihi eser ve 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon 915 bin TL’lik mal varlığına el konuldu."

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 12 operasyonda 13 organizatör hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 4 kişi ise tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 21 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Döşemealtı GÖKSEM’e teslim edildi. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 3 operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda yabancı uyruklu 4 kadın mağdur kurtarıldı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mobil Göç Noktalarında 5 bin 191, merkez ve ilçe birimlerince ise 7 bin 463 yabancı uyruklu kişinin ülkede yasal kalış durumuna ilişkin sorgulama yapıldı. Denetimler sonucunda 43 Suriye uyruklu kişiye kayıtlı oldukları illere dönmeleri amacıyla tebligat yapılırken, 37 Suriye uyruklu kişi gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildi. Kayıtsız olduğu belirlenen 17 Suriye uyruklu kişi geçici barınma merkezlerine sevk edilirken, 60 farklı uyruktan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM’den geri gönderme merkezlerine teslim edildi."

İL GENELİNDE 1006 UYUŞTURUCU OPERASYONU

"Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ekipler tarafından 1006 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1126 şüpheli hakkında işlem yapılırken 126 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 194 kilo 164 gram esrar, 23 kilo 953 gram skunk, 22 kilo 974 gram metamfetamin, 3 kilo 567 gram kokain, 2 kilo 282 gram bonzai hammaddesi, 1 kilo 154 gram eroin, 49 bin 604 ecstasy, 1 milyon 329 bin 671 kullanımlık bonzai (A4), 3 bin 829 sentetik ecza ve 496 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 11 operasyonda 161 kişi yakalanırken 61 şüpheli tutuklandı."

86 BİN SÜRÜCÜYE CEZA

"Trafik denetimlerinde 398 bin 451 sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 86 bin 306 sürücüye idari para cezası uygulanırken 3 bin 188 araç trafikten men edildi. İl genelinde meydana gelen 1687 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 1079 kişi yaralandı. Korsan taşımacılık kapsamında 68, engelli araçları için ayrılmış park yerleri denetimleri çerçevesinde 2 bin 94 araca cezai işlem uygulandı. İl genelinde tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 689 bin 117 olurken bu sayının yüzde 32’si motosiklet oluşturdu."

SAHİL GÜVENLİK DENETİMLERİ

"Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1230 saat seyir görevi icra edilirken 299 deniz aracı ve işletme kontrol edildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 24 deniz aracı ve şahsa işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3 bin 914 adet şahıs sorgulaması yapıldı. Ayrıca 2 arama kurtarma ve 2 tıbbi tahliye olayında toplam 8 kişi sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Canlı deniz kaynaklarının korunması çerçevesinde Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten 6 şahsa 28 bin 380 lira idari para cezası uygulandı."

Kaynak: DHA