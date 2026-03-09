ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 28 Temmuz 2023 tarihinden bu yana tutuklu bulunan sanık Selçuk G. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada, operasyonu takip eden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinden iki polis memuru tanık olarak dinlendi. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

‘SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM’

Mahkeme başkanının yönelttiği sorular üzerine savunma yapan sanık Selçuk G, uyuşturucu satmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yaklaşık üç yıldır cezaevinde bulunduğunu belirten sanık, bir kaza geçirdiğini ve sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, “Dişlerim kırık, kalça kemiğimden ameliyat olmam gerekiyor. Ben milli boksörüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

POLİSLER: MADDE VERİLDİĞİNİ GÖRMEDİK

Tanık olarak dinlenen iki polis memuru ise 2023 yılında yürütülen operasyonda dört polis memurunun görev yaptığını belirtti. Uzaktan araçla takip gerçekleştirdiklerini ifade eden polisler, gece karanlığında sanığın herhangi birine uyuşturucu madde verip vermediğini görmediklerini, daha sonraki takibin Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğünü anlattı.

‘HASTA ANNESİ VAR’

Sanık avukatı ise müvekkilinin yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tutukluluk süresinin göz önünde bulundurulmasını istedi. Avukat, sanığın bakmakla yükümlü olduğu hasta annesi bulunduğunu ifade ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

DİĞER POLİSLER DE DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, dosyada eksiklerin giderilmesi amacıyla operasyonda görev alan diğer iki polis memurunun da dinlenmesine karar verdi. Alanya dışına tayin olan polislerin SEGBİS aracılığıyla dinleneceği belirtilirken, sanık Selçuk G.’nin tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma 28 Nisan’a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 27 Temmuz 2023 tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Gazipaşa ve Alanya Narkotik ekiplerinin ortak çalışmasında yapılan takip sonucunda durdurulan bir araçta 19 santimetre uzunluğunda Hint keneviri ile 1.88 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipte Selçuk G.’nin iki kişiye uyuşturucu sattığı iddia edildi. 28 Temmuz 2023’te gözaltına alınan Selçuk G., Gazipaşa Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet AL – ÖZEL HABER

Kaynak: Haber Merkezi