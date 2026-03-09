ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) şehre değer katan projeler üretmeye devam ederken bir yandan da öğrencilerin ve personellerin hayatlarını kolaylaştıracak girişimler üretiyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile ATM Transfer Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Büyükdemirel arasında indirim anlaşması imzalandı. Rektörlük makamında yapılan imza töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Genel Sekreter Hüseyin Er ve ATM Transfer yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

ÖĞRENCİLER İNDİRİMLERDEN YARARLANACAK

ATM Transfer ile yapılan anlaşmada ALKÜ personeli ve öğrencileri yüzde 25 oranında indirimli olarak ulaşım/transfer hizmetleri alacaklar. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından Alanya’ya gelecek öğrenciler ve personel bu hizmetten yararlanacak. Private transfer kullanmak isteyen öğrenci ve personele indirim oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Öte yandan öğrenci ve personel ATM Petrol istasyonundan yakıt alımlarında yüzde 10 indirimli yararlanacaklar. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Rektör Türkdoğan, ALKÜ öğrencileri ve personelin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi. Rektör Türkdoğan ATM Transfer ailesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Büyükdemirel’e teşekkür etti. Büyükdemirel de anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından imzalar atıldı. İmza töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.