Çin merkezli otomotiv devi BYD, elektrikli araç pazarına yönelik artan talebin bir sonucu olarak üretim planlamasında değişikliğe gitti. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre şirket, merakla beklenen yeni Great Tang SUV modelinin tanıtımını ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Elektrikli otomobil kullanım oranlarının dünya genelinde hızla yükselmesi, üreticilerin tedarik zincirlerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı modelleriyle küresel pazardaki payını genişleten marka, beklemediği bir talep yoğunluğuyla karşılaştı.

100 BİN SİPARİŞ BATARYA KRİZİ YARATTI

Yeni Great Tang SUV modeli için toplanan ön sipariş sayısının 100 bin adede ulaşması, lansman takviminin bozulmasına yol açtı. Şirket cephesinden yansıyan detaylara göre, bu yüksek sipariş hacmi mevcut pil tedarik kapasitesini aşarak üretim sürecinde darboğaza neden oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TEDARİK NEDEN ZORLANIYOR?

Otomotiv sektöründeki bu gelişme, küresel elektrikli araç pazarındaki büyümenin donanım tedarik hızını geride bıraktığını gösteriyor. Özellikle batarya üretimindeki ham madde kısıtları ve yüksek kapasiteli üretim bantlarının yetersizliği, kendi bataryasını üreten endüstri devlerini dahi zaman zaman zorlayabiliyor.