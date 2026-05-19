Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık açıklamasına göre, Türkiye genelinde sağlık raporu alma süreçlerinde standart sağlamak amacıyla yazılı dilekçe uygulaması tamamen kaldırıldı.

Yeni sisteme göre vatandaşlar, rapor taleplerini e-Nabız sistemi üzerinden kişisel beyan formu doldurarak başlatacak. Sistem, başvuru sahibinin mevcut tanılarını, kullandığı ilaçları ve tıbbi malzemeleri analiz eden bir karar destek mekanizmasıyla çalışacak.

Kişinin sağlık geçmişinde rapor almasına engel bir durum veya kronik rahatsızlık beyanı bulunmuyorsa, hekime gitmeye gerek kalmadan e-Nabız üzerinden Sağlık Durum Belgesi oluşturulabilecek. Özellikle lisans gerektirmeyen spor dalları ve sosyal etkinlikler için bu dijital belge yeterli kabul edilecek.

HASTANELERDE TEK NOKTA SİSTEMİ

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında vatandaşın işini kolaylaştırmak adına Rapor Başvuru Merkezi birimleri kurulacak. Tüm süreçler bu merkezlerden yönetilecek ve vatandaşlar hastanedeki işlemlerini tek bir noktadan takip edebilecek. Ayrıca ülke standardını sağlamak amacıyla formatlar tek tipleştirilirken, uluslararası geçerlilik için raporlara İngilizce dil seçeneği de eklendi.

SAĞLIK KURULU RAPORLARI NASIL ALINACAK?

Yönetmelik, sağlık kurullarını tam teşekküllü ve üç hekimli olarak iki temel yapıya ayırdı. Bakanlığın belirlediği istisnalar dışında artık birçok rapor üç hekimin onayıyla daha hızlı düzenlenebilecek. Sistemin e-Nabız ile entegre çalışması sayesinde, vatandaşın beyanı ile sistemdeki tıbbi verilerin uyuşmadığı durumlarda kişi otomatik olarak muayene için uzman hekime yönlendirilecek.

Öte yandan, elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfında yer alan iş yerleri için istenen işe giriş sağlık raporlarının alımı da kolaylaştırıldı. Bu belgeler artık Çalışan Sağlığı Merkezleri (ÇAŞMER), aile hekimleri ve kamuda görevli tüm hekimler tarafından doğrudan verilebilecek.