Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması, turizm sektöründe hareketliliği zirveye taşıdı. Türkiye genelinde yaklaşık 15 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken, birçok bölgede doluluk oranları yüzde 90 seviyesini aştı. Tatil süresinin uzaması, tüketicilerin kısa süreli planlar yerine uzun paket turlara yönelmesine neden oldu.

Bloomberg HT'den Alara Akgün'ün aktardığına göre, turizmdeki fiyatlandırmalar geçen yıla oranla belirgin bir değişim gösterdi. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yurt içi satış fiyatlarında yüzde 30 civarında bir artış yaşandığını bildirdi. Yurt dışı turlarında ise döviz bazında yalnızca yüzde 4 oranında bir yükseliş kaydedildi.

UÇAK MALİYETLERİ FİYATLARI NASIL ETKİLİYOR?

Tatil paketlerinin maliyet yapısında ulaşım giderleri en büyük kalemi oluşturmaya devam ediyor. Özellikle yurt dışı planlamalarında bin dolarlık bir turun neredeyse yarısı doğrudan uçak bileti masraflarına gidiyor. Bu durum, döviz bazlı fiyat artışı düşük kalsa bile toplam maliyetin ulaşım kaynaklı yüksek kalmasına yol açıyor.

JAPONYA YÜKSELİŞTE BALKANLAR DURGUN

Destinasyon bazlı taleplerde bu yıl sürpriz değişimler yaşanıyor. Geçen yıla kıyasla Japonya turlarına olan ilgi yüzde 80 oranında rekor bir artış gösterdi. Önceki yılların popüler rotalarından Balkanlar'da beklenen ivme yakalanamazken, Yunanistan adalarına yönelik talep de sektör beklentilerinin altında kaldı.

Hava koşulları ve bölgesel gelişmeler de tatilcilerin tercihlerinde belirleyici oldu. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kıbrıs yurt içinde en çok öne çıkan bölgeler arasına girdi. Savaş endişesiyle bir dönem gerileyen Mısır turları ise iklim şartlarının düzelmesiyle yeniden yükselişe geçti.

ABD'Lİ TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ

Dış pazar verilerinde ise Türkiye'ye yönelik bazı kayıplar dikkat çekiyor. Yurt dışı satışları genel bazda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25-30 oranında artmasına rağmen, Türkiye'ye gelen ABD'li turist sayısında yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bir gerileme yaşandı. Sektör temsilcileri, bayram dönemindeki bu yoğunluğun yaz sezonu geneline yansımasını bekliyor.