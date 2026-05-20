İngiltere kraliyet ailesinden Prens Harry ve Meghan Markle'ın Windsor'daki St. George Şapeli'nde gerçekleşen düğününün perde arkasına dair detaylar yeniden gündeme geldi. Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin iletişim araçlarıyla takip ettiği törenin, Markle için kapalı kapılar ardında büyük bir baskı oluşturduğu belirtildi.

Prens Harry'nin kaleme aldığı "Spare" (Yedek) isimli kitaba göre, törenden dört gün önce Kate Middleton ve Meghan Markle arasında bir gerilim yaşandı. Middleton'ın, kızı Charlotte'a dikilen nedime kıyafetinin çok bol ve uzun olmasından şikayet ettiği aktarıldı. Elbiseyi deneyen Charlotte'un ağlaması üzerine kıyafetin tadilata girmesi talep edildi.

Kitapta yer alan iddialara göre, bu tartışmanın ardından Markle büyük bir duygusal çöküş yaşadı. Gelin adayının kendisini banyonun zeminine atarak hıçkırarak ağladığı ifade edildi. Markle, aileden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdiği röportajda olayda ağlayan tarafın kendisi olduğunu ve Middleton'ın sonradan özür dilediğini açıklamıştı. İlk söylentilerde ise ağlayan kişinin Middleton olduğu öne sürülmüştü.

TERZİ TARTIŞMAYA ŞAHİT OLMADI

Sürece dahil olan terzi Ajay Mirpuri ise konuyla ilgili farklı bir perspektif sundu. Mirpuri'nin açıklamasına göre, kıyafetlerin hazırlık aşamasında kendi önünde herhangi bir sözlü çatışma yaşanmadı. Terzi, durumu her düğünde karşılaşılabilecek sıradan aksilikler olarak nitelendirdi.

KRALİYET AİLESİNDEKİ BASKININ TEMELİ

Kraliyet düğünleri, sadece iki kişinin evliliğinden ziyade katı kuralları olan küresel bir organizasyon süreci gerektiriyor. O dönem üçüncü çocuğu Louis'yi yeni dünyaya getiren Middleton'ın hassas durumu ile Markle'ın kurallara adaptasyon süreci, basit bir elbise provasını kriz noktasına taşıdı. Bu tür gerilimler, aileye yeni katılan üyelerin dünya kamuoyu önünde yaşadığı uyum zorluklarının ve içerideki hiyerarşik baskının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.