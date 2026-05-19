Evlerde elektrikli araç şarj ünitesi (wallbox) kurulumlarında yasal prosedürlere uyulmaması, aboneleri ağır mali yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in kamuoyuyla paylaştığı bir fatura belgesine göre, evine mevzuata aykırı şekilde şarj istasyonu kuran bir aboneye 841 bin 50 lira 40 kuruş idari para cezası uygulandı.

Kesilen bu yüksek tutarlı cezanın temel nedeni, dağıtım şirketinin bilgisi dışında sisteme bağlanan yüksek güçlü cihazların şebeke altyapısında standart dışı yük oluşturması olarak gösterildi. İlgili mevzuat kapsamında, mesken aboneliklerindeki elektrik tesisatları sözleşmede belirtilen belirli bir kurulu güç kapasitesine göre projelendiriliyor ve bu sınırın izinsiz aşılması yasal ihlal sayılıyor.

USULSÜZ KULLANIM KAPSAMINA GİRİYOR

Elektrikli araç şarj istasyonları anlık olarak yüksek miktarda enerji çeken sistemler arasında yer alıyor. Bu ünitelerin mevcut projeye eklenmesi, teknik bir yasal güncellemeyi zorunlu kılıyor. Dağıtım şirketine başvurulmadan, elektrik projesi güncellenmeden ve güç artırımı yapılmadan bağlanan istasyonlar, şebeke güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle doğrudan usulsüz kullanım veya kaçak elektrik işlemi görüyor.

ŞARJ İSTASYONU KURARKEN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Uzmanlar, ev veya iş yerlerine şarj istasyonu kurmayı planlayan elektrikli araç sahiplerinin yasal yaptırımlardan korunması için belirli prosedürleri izlemesi gerektiğini aktardı. Kurulum öncesinde, evin mevcut elektrik projesindeki kurulu gücünün, şarj istasyonunun oluşturacağı ekstra yükü kaldırabilecek kapasitede olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

Herhangi bir şarj ünitesi taktırmadan önce bölgedeki elektrik dağıtım şirketine resmi olarak başvurulması ve güç artırımı talebinde bulunulması gerekiyor. Kurulumun yetkili elektrik mühendisleri tarafından çizilmiş yeni bir elektrik projesi ile onaylanarak resmiyete dökülmesi, kaçak elektrik kullanımı suçlamalarının önüne geçmek için kritik önem taşıyor.