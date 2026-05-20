Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından gözler alınacak tedbirlere çevrildi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan sarsıntının ardından Malatya Valiliği, eğitim-öğretime ilişkin resmi kararını kamuoyuyla paylaştı.

Vali Seddar Yavuz tarafından yapılan açıklamada, öğrenci ve vatandaşların güvenliği nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilik tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

Deprem sonrası özellikle okul binaları, kamu kurumları ve yoğun kullanılan alanlarda teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Ekiplerin kent genelinde saha tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Vali Seddar Yavuz, deprem sonrası ilk belirlemelere göre ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Yavuz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın.”

Depremin ardından vatandaşların bir kısmı kısa süreli panik yaşarken, özellikle sosyal medyada “Malatya’da okullar tatil mi?” ve “deprem sonrası eğitim kararı” aramaları hız kazandı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında yayılan bilgi ve iddialara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.