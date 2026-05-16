Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah 06.30 sularında yerleşim alanının ortasına bir insansız hava aracı düştü. Meydana gelen olayda çevredeki yapılarda maddi hasar oluşurken, gürültüyle uyanan vatandaşlar durumu hızla 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahadan aktarılan bilgilere göre, yaklaşık bir metre kanat ve kuyruk uzunluğuna sahip olan cihazın sokağa çakılması neticesinde iki binanın çatı katında ve camlarında tahribat meydana geldiği tespit edildi.

SAHİBİ VE UÇUŞ AMACI ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, enkaz çevresinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Söz konusu insansız hava aracının kime ait olduğu ve sabahın erken saatlerinde mahalle üzerinde hangi amaçla uçurulduğunun tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

ŞEHİR İÇİ İHA UÇUŞLARI YASAK MI?

Mevcut sivil havacılık kurallarına göre, meskun mahallerde ve kalabalık yerleşim alanlarında yetkili kurumlardan izin alınmadan insansız hava aracı uçurmak ciddi güvenlik riskleri barındırıyor. Kayıt dışı gerçekleştirilen bu tür uçuşlar, uçuş emniyetini ihlal etmesinin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı için idari yaptırımlara tabi tutuluyor.