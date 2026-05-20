Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1,74 TL zam yapılması bekleniyor.

Yeni zamla birlikte özellikle büyükşehirlerde motorin fiyatlarının tarihi seviyelere yaklaşacağı belirtiliyor. Nakliye ve lojistik maliyetlerinin de yeniden artabileceği ifade ediliyor.

Beklenen artış sonrası bazı illerde motorin litre fiyatının 70 liranın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle taşımacılık sektöründe kullanılan dizel yakıttaki artışın, ürün ve hizmet fiyatlarına da dolaylı yansıması bekleniyor.

Zam sonrası öngörülen motorin litre fiyatları şöyle:

İstanbul: 69,22 TL

Ankara: 70,33 TL

İzmir: 70,60 TL

Doğu ve Güneydoğu illeri: 72,06 TL’ye kadar çıkabilecek

Sektör kaynakları, mevcut tabloda benzin fiyatlarında herhangi bir artış beklentisi olmadığını belirtiyor. Ancak petrol piyasasındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.