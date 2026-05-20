GÖRKEMLİ bir törenle açılışı yapılan ve Alanya trafiğini rahatlatması hedeflenen yol, kazalarla gündeme geliyor. Toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda 3 adet çift tüplü tünelle sahip olan Alanya Doğu Çevre Yolu’nda 5 ayda 2 ölümlü trafik kazası yaşandı. Yolda yaşanan kazalarda evlatlarını kaybeden aileler; yoldaki ihmaller silsilesinin evlatlarının yaşamına mal olduğunu ifade ederek, başka canların da gitmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.

GENÇLER AYNI TÜNELDE CAN VERDİ

16 yaşındaki Mehmet Akif Gürkan, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Dim Tüneli’nde motosikletiyle kaza yaptı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gürkan, verdiği yaşam mücadelesini 2 Mart’ta kaybetti. Bir başka acı olay ise 23 Nisan akşam saatlerinde yaşandı. 17 yaşındaki Berkay Başkan da yine Dim Tüneli’nde geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Her iki kazada da gençlerin, normal şartlarda yol kenarında kapalı olması gerektiği belirtilen oluklara düştüğü gözlendi. Kazaların benzer noktada ve benzer şekilde yaşanması, henüz tam anlamıyla tamamlanmadığı iddia edilen yolda güvenlik zafiyeti olup olmadığı yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. Aynı zamanda tünellerin içinde güvenlik kamerasının da olmayışı kazaların nasıl meydana geldiğinin bilinmemesine yol açıyor.

‘BAŞKA CANLAR YANMASIN’

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berkay Başkan’ın acılı babası Mehmet Başkan Dim TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan, öncelikle bu konuya, ‘Başka canlar yanmasın’ diye başlamak istiyorum. Çünkü benim evladım, çocuğum gitti. Tünelin tamamlanmadan açılması sonucu ve halen eksiklerin giderilmediği görüyoruz. Her gün orada çalışmalar var. Yaşanan kazada çocuğumun ölüm sebebinin o tünellerde açık olan oluklara (keskin ve derinliği) düşmesiyle ihmal sonucu öldüğünü gözlemliyoruz. Bütün veriler onu gösteriyor. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. Kimler sorumluysa cezalandırılmasını istiyorum. Ve bu tünellerin bir an önce kapatılıp eksiklikleri giderildikten sonra açılmasını talep ediyorum. Başka canlar gitmesin istiyorum. 17 yaşını bir hafta önce doldurmuş oğlum orada vefat etti. Oğlum geleceği olan çok sevilen bir çocuktu. Oğlumun ölümü tüm Alanya’yı üzdü. Motosiklette oğlumun arkasında bir yolcu çocuğumuz daha vardı. Kaza sırasında o asfalta düştüğü için bu çocuğumuz şuanda çok şükür hayatta. Benim oğlum oluktaki keskin kısımlara başını çarparak, o oluğun içine düşerek öldü. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Eğer o kanallar açık olmasa benim oğlum da şuanda hayatta olabilirdi. Bugün hala o kanalların açık olduğunu görüyoruz. Kaza sırasında ben tesadüfen oradan geçerken gördüm. O gün de duba falan yoktu. Herhangi bir önlem alınmamıştı. O yol açıldığından bu yana tünellerin içinde ve kavşaklarda çok ciddi kazalar” dedi.

‘TÜNELERDE KANALLAR AÇIK, KAMERA YOK’

Başka bir kazada vefat eden 16 yaşındaki Mehmet Akif Gürkan’ın babası Fatih Gürkan da ihmaller zincirine dikkat çekti. Gürkan, “Tünellerde kamera olmadığından dolayı kazanın nasıl olduğu, ne olduğu meçhul. Dümdüz yolda bu motor nasıl düşer. Benim oğlum da kanala (oluk) düşerek vefat ediyor. Kanalların kapakları açık olduğu için. Bir insan oraya düştüğü zaman sağ çıkma şansı yok. O kapaklar neden açık? Kamera sistemi devreye sokulmadan neden bu tüneller açıldı? Tünellerin girişinde, ‘Kamera var’ diyorlar fakat içeriyi gösteren kamera yok. Bu yollar tam anlamıyla tamamlanmadan açıldığı için çok ihmal var. Çok canlar yanıyor. Benim de 16 yaşında evladım gitti. Kazaya sebep olan birileri varsa bulunmasını istiyorum. Acımız çok büyük. Oğlumuz geri gelmeyecek ama burada sorumlu kişilerin ceza almasını istiyorum” dedi.

YOLUN SONU KAZA

Öte yandan Kargıcak Mahallesi’nde bitirilmesi planlanan Alaya Doğu Çevre Yolu Mahmutlar Mahallesi’ne kadar tamamlanabildi. Yolun bittiği noktada da kavşaklar ve yol akışından dolayı açıldığı günden buyana onlarca kaza meydana geldi. Bu durum da yolun ne zaman tam anlamıyla tamamlanıp güvenli bir hale getirileceği konusunu gündeme getirdi.

DİM TV ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgeye giden Dim TV, başta tüneller olmak üzere çalışmaların devam ettiğini ve trafiğin yer yer tek şeride düştüğünü görüntüledi. Acılı babaların dile getirdiği olukların da aynı şekilde kapaklarının açık olduğu ve her hangi bir önlem alınmadığı da görüldü.