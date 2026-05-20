Olay, 20 Mayıs 2026’da Alanya Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak’ta yaşandı. Fıstık satışından doğan alacağını alamadığını söyleyen vatandaş polis tarafından ikna edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

MAHALLEDE PANİK YAŞANDI

Olay, Antalya Alanya’daki Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, sattığı fıstığın ücretini yaklaşık 6 aydır tahsil edemediğini belirterek borçlusunun yaşadığı adrese gitti. Burada sinir krizi geçiren şahıs, yanında bulunan kesici aleti boğazına dayayarak çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sokakta toplanan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri uzun süre şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan görüşmelerin ardından vatandaş elindeki kesici aleti bırakarak ikna edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MADDİ SIKINTI İDDİASI

Olayın ardından çevrede bulunan bazı vatandaşlar, şahsın uzun süredir maddi sıkıntı yaşadığını ve alacağını tahsil edemediği için büyük stres altında olduğunu öne sürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.