

Piyasalarda altın, dolar ve borsa tartışması sürerken, İslam Memiş’ten gümüş için dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Memiş, son 5 yıllık getiriler dikkate alındığında gümüşün altına göre daha güçlü performans verdiğini söyledi.

Memiş, katıldığı yayında gümüş yatırımcısına sabır uyarısı yaptı. “Bir elinize gümüş alıyorsanız, diğer elinize sabrı alacaksınız” diyen Memiş, gümüşün sert yükseliş ve düşüşler yaşayabilen bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

GÜMÜŞ NEDEN ÖNE ÇIKTI?

Memiş’e göre yatırımcıların büyük bölümü geleneksel olarak altına yöneliyor. Ancak son yıllardaki fiyat hareketleri, gümüşün daha yüksek getiri potansiyeli taşıdığını gösterdi. Onedio’da aktarılan açıklamasında Memiş, 2027 ve 2028 yılları için de gümüşü “şampiyonluk adayı” olarak gördüğünü söyledi.

Güncel piyasada ise gümüşte dalgalı seyir sürüyor. Bloomberg HT verilerine göre 20 Mayıs 2026 sabahı gümüş ons fiyatı 74 dolar bandında işlem gördü. HangiKredi verilerinde gram gümüş 20 Mayıs’ta 109 TL civarında izlenirken, 13 Mayıs’ta 127 TL’nin üzerini görmüştü.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Memiş, altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ancak gümüşün bazı dönemlerde altından daha sert hareket edebildiğini ifade etti. Bu nedenle kısa vadeli al-sat yapanların riskle karşılaşabileceğini, uzun vadeli düşünenlerin ise sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

Piyasada son iki haftada yaşanan hareket de bu uyarıyı destekliyor. Gram gümüş mayıs ayında 105 TL ile 128 TL arasında değişti. Bu geniş aralık, gümüşte kazanç kadar sert geri çekilme riskinin de bulunduğunu gösteriyor.

YÜKSEKTEN ALANLARA SABIR UYARISI

Memiş, zirve seviyelerden gümüş alan yatırımcıların panikle hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Ona göre gümüşte orta ve uzun vadede yukarı yönlü beklenti korunuyor ancak bu süreç kısa vadeli dalgalanmalarla ilerleyebilir.

Bu nedenle uzman isim, gümüş yatırımında günlük fiyat değişimlerinden çok vade ve sabır konusuna dikkat çekti. Piyasa verileri de gümüşte aynı hafta içinde bile sert yükseliş ve düşüşlerin yaşanabildiğini ortaya koyuyor.

YATIRIMCILAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Gümüş, altına göre daha oynak bir piyasa yapısına sahip. Bu yüzden yatırımcıların tek bir ürüne yüklenmeden, riskini bölerek hareket etmesi gerekiyor. Uzman görüşleri yatırım tavsiyesi değil, piyasa yorumu olarak değerlendirilmeli.