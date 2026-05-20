Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve yükselen tahvil faizleri, değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Finans uzmanı Jeffrey Currie tarafından sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, ons altının 4.500 doların altına inmesinin ardından piyasadaki satış dalgası daha da derinleşebilir.

Enerji maliyetlerindeki ani yükselişler, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarını stratejik kararlar almaya itiyor. Currie, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan lojistik tıkanıklıkların enerji fiyatlarını yukarı çektiğini aktardı. Bu durum, yerel para birimlerini korumak isteyen kurumları nakit akışı sağlamak amacıyla altın rezervlerini eritmeye zorluyor.

TCMB NE KADAR ALTIN SATTI?

Uzman ismin analizinde en dikkat çekici örneklerden biri Türkiye oldu. Currie'nin öne sürdüğü verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan enerji ithalat maliyetlerini karşılamak ve Türk Lirası'nın değerini desteklemek için piyasada yaklaşık 120 ton altın satışı gerçekleştirdi. Kurumsal alıcıların bu tarz marjinal satışları, küresel altın piyasasında dengeleri değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Merkez bankaları genellikle küresel belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altın rezervlerini artırma eğilimi gösterir. Ancak enerji faturalarının tavan yaptığı kriz anlarında, bu rezervler hızlıca likiditeye çevrilerek ulusal para birimlerinin savunulmasında bir kalkan olarak kullanılıyor. Yaşanan bu yapısal dinamiklerin piyasada baskı oluşturmaya devam etmesi durumunda, ons altının 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilmesi bekleniyor.