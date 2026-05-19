Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamasına göre, Türkiye'yi uluslararası bilim olimpiyatlarında temsil eden öğrenciler önemli bir akademik başarıya imza attı. Fransa, Yunanistan ve Rusya'da gerçekleştirilen üç farklı organizasyonda Türk takımları toplamda 4 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki 43. Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye takım olarak öne çıktı. Toplam 24 ülkeden 148 öğrencinin rekabet ettiği yarışmada Ege Akgün ve Alperen İnan altın, Tuğra Özbey Eratlı, Selim Doğan, Mustafa Dortluoğlu ile Umut Kağan Yazgan gümüş madalyaya uzandı. Elde edilen bu skorla Türk ekibi, katılımcı ülkeler arasında takım puanı sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

AVRUPA KIZLAR MATEMATİK OLİMPİYATI

Fransa'nın Bordeaux şehrinde 67 ülkeden 260 öğrencinin katılımıyla organize edilen 15. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Defne Hergül ve Bengisu Demirbaş altın, Ilgın Şekerli ve Elif Kiraz gümüş madalya kazandı. Eş zamanlı olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da 37 ülkeden 160 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 60. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda ise Bahri Eren Sarıkaya ve Kaan Doğan gümüş, Mustafa Efe Cesur bronz madalya ile yurda döndü.

TÜBİTAK 2202 PROGRAMI NASIL İŞLİYOR?

Öğrencilerin kazandığı bu uluslararası derecelerin temelinde TÜBİTAK

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesindeki 2202

Bilim Olimpiyatları Programı bulunuyor. Bu program, temel bilimler alanında yetenekli gençleri erken yaşta tespit ederek, onlara uluslararası arenada rekabet edebilecekleri özel bir akademik kamp ve eğitim altyapısı sunuyor. Bakan Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, bu zorlu süreçte madalya kazanan tüm öğrencileri, onlara destek olan ailelerini, öğretmenlerini ve eğitimlerde görev alan akademisyenleri tebrik etti.