Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, antrenmanlarda casusluk yaptığı gerekçesiyle turnuvadan ihraç edildi. Now Spor'a konuşan Ilıcalı, finale üç gün kala yaşanan bu gelişmenin ardından doğrudan Premier Lig'e yükselmeleri gerektiğini savundu. Olay, İngiliz futbolunda hukuki ve sportif açıdan benzeri görülmemiş bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Kararın resmiyet kazanmasının ardından Southampton yönetimi taraftarlarından özür diledi. Ancak kulüp yetkilileri, turnuvadan men cezasının çok ağır olduğunu belirterek para cezası talebiyle karara itiraz edeceklerini açıkladı. İhraç kararının duyurulmasıyla birlikte Hull City'nin finaldeki yeni rakibinin Middlesbrough olduğu bildirildi.

FİNALE ÜÇ GÜN KALA RAKİP DEĞİŞTİ

Sürecin takım üzerindeki etkilerini değerlendiren Acun Ilıcalı, on gündür tamamen Southampton üzerine analiz ve planlama yaptıklarını aktardı. Sadece perşembe günü yapılacak tek bir ciddi antrenmanla yeni rakibe hazırlanmak zorunda kalacaklarını belirten Ilıcalı, durumu "120 yılın kaosu" sözleriyle tanımladı. Olayın, rakip takımın izlendiklerini belirterek sunduğu fotoğraflarla başladığını ve eylemi gerçekleştiren kişinin rakip teknik ekipten olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

PREMİER LİG BİLETİ HUKUKİ İNCELEMEDE

İngiltere futbolunda devasa yayın gelirleri nedeniyle "en zengin maç" olarak bilinen play-off finalleri, kulüplerin ekonomik geleceğini doğrudan etkiliyor. Yaklaşık bir haftalık bekleme süresinin ardından gelen organize casusluk cezası, bu büyük finansal ödülün sahibini belirleyecek süreci hukuki bir zemine taşıdı. Hukukçularıyla acil bir toplantı yapacaklarını duyuran Ilıcalı, finalistin diskalifiye olması halinde maç oynanmadan doğrudan Premier Lig'e yükselme ihtimallerini masaya yatırdıklarını ifade etti.