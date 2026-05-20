Sosyal medyada yayınladığı videoda konuşan genç kadın, Letonya’da kadın nüfusunun erkeklerden fazla olduğunu iddia ederek özellikle yabancı erkeklerin dikkat çektiğini söyledi. Kadın, evli erkeklerin bile yoğun ilgi gördüğünü öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Letonya güvenli bir ülke değil. Eğer bekâr bir erkeksen ve Letonya’ya gidiyorsan belki ilgiyi sevebilirsin ama evliysen uzak durmalısın” diyen kadın, “Parmağında yüzük olması bile fark etmiyor. Kızlar resmen üzerinize atlıyor” ifadelerini kullandı.

Videoda Letonyalı kadın, yabancı erkeklerin ülkede daha fazla ilgi gördüğünü savunarak şunları söyledi:

“Yabancı bir erkeksin, üstüne bir de alyansın varsa bu onlar için daha büyük meydan okuma oluyor. Letonyalı kızlar rekabeti seviyor çünkü yeterince erkek yok.”

Söz konusu açıklamalar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar videonun mizahi amaçla çekildiğini savunurken, bazıları ise kullanılan ifadeleri abartılı buldu.

Kadın, açıklamasının devamında bazı evli erkeklerin arkadaş tatillerinde farklı ilişkilere başladığını ve bunun boşanmalara yol açtığını öne sürdü.

“Kaç tane evli erkek biliyorum; arkadaşlarıyla tatile gidiyor, sonra ilişki başlıyor. Adam sadece tatile gitmişken başka bir hayat kuruyor” ifadelerini kullandı.

Videoda dile getirilen iddiaların kişisel görüş olduğu, resmi bir araştırma ya da devlet verisine dayanmadığı da dikkat çekti.

Öte yandan Letonya’da son dönemde konuşulan “saatlik koca” hizmetleri de yeniden gündeme geldi. Yerel platformlarda sunulan sistemde kadınların; tamirat, montaj, tesisat ve marangozluk gibi işler için kısa süreli teknik destek aldığı belirtiliyor.

Hizmetin yalnızca teknik destek amacıyla sunulduğu, herhangi bir flört ya da ilişki içermediği ifade ediliyor. Ancak sosyal medyada bu sistem de nüfus dengesizliği tartışmalarıyla birlikte yeniden konuşulmaya başlandı.