Sağlıklı yaşamın popüler hedeflerinden biri olan günde 10 bin adım kuralı, kilo kontrolü konusunda güncelleniyor. İstanbul’da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulan yeni bir araştırmaya göre, verilen kiloları geri almamak için günde yaklaşık 8 bin 500 adım atmak yeterli bir eşik olarak belirlendi.

İtalya’daki Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi’nden Prof. Marwan El Ghoch liderliğinde yürütülen ve International Journal of Environmental Research and Public Health dergisinde yayımlanacağı bildirilen çalışma, kilo vermekten ziyade kiloyu korumaya odaklanıyor. Uzmanların aktardığı verilere göre, fazla kilolu veya obez olup kilo veren bireylerin yaklaşık yüzde 80’i, sonraki 3 ila 5 yıl içinde bu kiloları kısmen veya tamamen geri alıyor.

3 BİN 758 KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Bilim insanları, İngiltere, ABD, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerden toplanan 14 farklı çalışmayı bir araya getirerek yaş ortalaması 53 olan 3 bin 758 kişiyi inceledi. Araştırmada 1987 kişi sağlıklı beslenme ve yürüyüş programlarına katılırken, 1771 kişi ise yalnızca diyet yapan karşılaştırma grubunu oluşturdu.

Araştırmanın başlangıcında yaşam tarzı programına katılanlar ortalama 7 bin 280, karşılaştırma grubu ise 7 bin 180 adım atarak benzer bir hareket profili sergiledi. Kilo verme sürecinin sonunda hareketli gruba dahil olan kişilerin günlük adım sayılarını ortalama 8 bin 454’e çıkardığı ve vücut ağırlıklarının yüzde 4,39’unu (yaklaşık 4 kilo) kaybettiği saptandı.

NEDEN 8 BİN 500 ADIM HEDEFLENMELİ?

Kilo koruma döneminde ise adım sayısı ortalama 8 bin 241 seviyesinde tutuldu ve denemelerin sonunda katılımcılar verdikleri kilonun yüzde 3,28’ini (yaklaşık 3 kilo) korumayı başardı. Adım sayılarını artırmayan karşılaştırma grubunda ise anlamlı bir kilo kaybı gözlemlenmedi. Bu istatistikler, kalori kısıtlamasının kilo verme aşamasında temel etken olduğunu, ancak elde edilen sonucu korumak için fiziksel aktivitenin devreye girmesi gerektiğini gösteriyor.

Prof. El Ghoch tarafından yapılan açıklamaya göre, kilo verme sürecindeki kişilerin günlük adım sayılarını 8 bin 500 seviyesine çıkarmaları ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeleri teşvik ediliyor. Beslenme, uyku ve metabolizma hızı gibi diğer faktörler de önemini korurken, düzenli yürüyüşün uzun vadeli kilo kontrolünde en erişilebilir destekleyici yöntem olduğu vurgulanıyor.