Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın babası Hüseyin Şara'nın bir televizyon programında sarf ettiği sözler, bölgesel bir krize dönüştü. Deyr ez Zor halkını hedef alan hakaret içerikli ifadelerin ardından bölgedeki aşiretler protesto düzenlerken, Cumhurbaşkanı Şara devreye girerek yerel liderlerden özür dilemek zorunda kaldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre kriz, Hüseyin Şara'nın katıldığı yayında "Deyr ez Zor halkı barbar ve geri kalmış. Şavaya onlardan daha iyi" şeklindeki ifadeleriyle başladı. Bu sözler, nüfusunun büyük bölümünü aşiretlerin oluşturduğu bölgede hızla infiale yol açtı.

DEYR EZ ZOR'DA AŞİRETLER SOKAĞA İNDİ

Televizyon programındaki açıklamaların duyulmasıyla birlikte Deyr ez Zor'daki aşiret mensupları sokaklara çıkarak tepkilerini gösterdi. Sosyal medya platformlarında da geniş yankı bulan olayda, kullanılan "Şavaya" ifadesinin bölgedeki belirli topluluklar için küçümseyici bir anlam taşıdığı vurgulandı. Bölge halkı, söz konusu ifadeleri doğrudan kimlik ve aşiret yapısına yönelik bir hakaret olarak değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ŞARA'DAN GELENEKSEL ÖZÜR

Tepkilerin ülke gündemine oturması ve krizin büyümesi üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara harekete geçti. Basına yansıyan bilgilere göre Şara, Deyr ez Zor Valisi ve bölgenin önde gelen aşiret liderleriyle acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında babasının kullandığı ifadeler adına resmi olarak özür dileyen Şara'nın, "Babamın sözleri Deyr halkını incitmeden önce beni incitti. Hakkınız mahfuzdur" dediği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Şara'nın özür sırasında kullandığı "Bırakın bunu bizim sakalımızla silsinler" ifadesi ise Arap kültüründe önemli bir yere sahip. Geleneksel diplomasi ve aşiret ilişkilerinde başvurulan bu deyim, "yapılan kusurun telafi edilmesi ve kırılan gönüllerin alınması" amacıyla kullanılıyor. Şara'nın bu kültürel referansla bölge halkının öfkesini dindirmeyi hedeflediği belirtiliyor.