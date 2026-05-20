Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Susuz beldesinde geçen hafta akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir baba oğlunun kavga ettiği çocuğu sokakta darbederek adliyelik oldu. DHA'nın aktardığına göre, aynı mahallede yaşayan 12 yaşındaki iki çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın ardından eve giden çocuklardan biri durumu babası Ali A.'ya bildirdi.

Oğlundan diğer çocuğun ismini öğrenen Ali A., sokağa çıkarak aramaya başladı. Yolda karşılaştığı 12 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunan şüpheli, tokat ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, Ali A.'nın çocuğu defalarca havaya kaldırıp yere fırlattığı ve mağdurun uzun süre yerden kalkamadığı tespit edildi. Çevredeki vatandaşların ve araç sürücülerinin olaya müdahale etmemesi kayıtlara yansıdı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından hastaneye başvuran çocuğun ailesi darp raporu aldı. Raporla birlikte Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne giden aile, Ali A. hakkında resmi şikayette bulundu. Sürecin yakından takip edilmesi amacıyla Afyonkarahisar Valiliği'ne de durumun bildirildiği kaydedildi. Emniyet güçleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak olaya ilişkin idari adımları hızlandırdı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hukuki çerçevede, 18 yaşından küçük bir çocuğa yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırılar Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama suçunun nitelikli hali olarak değerlendiriliyor. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı işlenen bu tür suçlarda, mağduriyetin boyutu ve darp raporunun içeriği ceza oranını doğrudan etkiliyor. Yetkililer, şüpheli hakkında hem adli hem de idari soruşturmanın eş zamanlı olarak başlatıldığını duyurdu.