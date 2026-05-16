Türkiye genelinde 2025 sonbaharı ve 2026 ilkbaharını kapsayan dönemde etkili olan sağanak yağışlar, tarihi seviyelere ulaştı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir'in açıklamalarına göre, 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki su yılı yağışları normalin yüzde 25 üzerine çıktı.

Aynı dönemdeki yağış miktarının geçen yılın yüzde 87 üzerinde gerçekleştiği ve son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı saptandı. Ayrıca, 2026 kış mevsimi yağışlarının bazı ölçüm noktalarında son 66 yılın zirvesini gördüğü bildirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ İKLİM SİLAHI İDDİALARI DOĞRU MU?

Uzun süren yağışlı havalar, sosyal medya platformlarında hava manipülasyonu ve iklim silahı gibi asılsız teorilerin yayılmasına neden oldu. Prof. Dr. Demir, bu tür iddiaların bilimsel hiçbir kanıt taşımadığını ve dezenformasyon niteliğinde olduğunu vurguladı. Meteoroloji ve iklim uzmanları da bu söylemleri doğrulanmamış komplo teorileri olarak sınıflandırıyor.

BULUT TOHUMLAMA TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Hava modifikasyonu yöntemlerinden biri olan bulut tohumlama, gökyüzünde halihazırda bulunan bulutların yağış bırakma potansiyelini artırmayı hedefliyor. Uçaklar, roketler veya yer istasyonları aracılığıyla gümüş iyodür, tuz parçacıkları ve kuru buz gibi maddeler atmosfere salınıyor. Ancak bu teknoloji, açık havada yoktan bir bulut var edemiyor.

Bilimsel veriler, uygun nem koşullarında yapılan tohumlamanın yağış miktarını yalnızca yüzde 5 ila yüzde 20 oranında artırabildiğini gösteriyor. Uzmanların aktardığına göre, günümüz teknolojisiyle fırtınaların yönünü değiştirmek veya bir bölgenin yağışını başka bir ülkeye kaydırmak mümkün görünmüyor.