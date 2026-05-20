İstanbul İnönü Mahallesi'ndeki İETT peronlarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir otobüs şoförü direksiyon başında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 16F Fındıklı-Kadıköy hattında sefer yapan 34 HO 3258 plakalı otobüsün şoförü İsmail Demir'den bir süre haber alınamadı. Demir'e ulaşamayan eşi ve otobüs sahibinin durumu perondaki diğer sürücülere bildirmesiyle arama süreci başladı.

Park halindeki aracı kontrol eden meslektaşları, Demir'i şoför koltuğunda hareketsiz yatarken buldu. İhbarın ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis denetiminde otobüse giren sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede sürücünün yaşamını yitirdiğini teyit etti.

EŞİ OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Polis ekipleri otobüs çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak durumu Demir'in ailesine bildirdi. Acı haberi alarak perona gelen eşi, olay yerinde büyük bir üzüntü yaşayarak fenalaştı. Olay yeri inceleme uzmanlarının otobüs içindeki tespitlerinin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin netleşmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

MESLEKTAŞINDAN KALP RAHATSIZLIĞI AÇIKLAMASI

Hayatını kaybeden şoförün mesai arkadaşı Abuzer Kaya, olay yerinde yaptığı açıklamada Demir'in bilinen bir kalp rahatsızlığı olduğunu aktardı. Kaya, sabah mesaisine başlayan arkadaşlarının peronda muhtemelen kalp krizi geçirdiğini belirterek üzüntülerini dile getirdi.

ŞOFÖRLERDE MESLEKİ STRES VE KALP RİSKİ

Toplu taşıma şoförleri gibi uzun saatler boyunca yoğun trafik stresi altında çalışan meslek gruplarında, var olan kalp ve damar hastalıklarının ani kriz riskini tetikleyebildiği biliniyor. Kamuoyunda da sıkça gündeme gelen direksiyon başındaki ani rahatsızlıkların bir yenisi olan bu vakada, İsmail Demir'in kesin ölüm nedeni adli tıp raporunun yayımlanmasıyla resmiyet kazanacak.