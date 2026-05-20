Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine ve katılımcılara uygulanan şiddete sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrailli bir bakanın eylemleri kınanırken, alıkonulan Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yazılı açıklamaya göre, İsrail'in filoya müdahalesi hukuka aykırı olarak nitelendirildi. Açıklamada, Gazze'deki eylemlerin baş aktörlerinden biri olarak tanımlanan söz konusu İsrailli bakanın, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı. Filo katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet kesin bir dille lanetlendi.

ALIKONULAN VATANDAŞLAR İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Müdahale sonrası gözaltına alınan Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarının durumu için diplomatik girişimler hızlandırıldı. Bakanlık yetkilileri, ilgili diğer devletlerle koordinasyon halinde olduklarını bildirdi. Katılımcıların derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği aktarıldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NUN AMACI NEYDİ?

Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin katılımıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yönelik ablukaya dikkat çekmek ve insani duyarlılık oluşturmak amacıyla yola çıkmıştı. Yaşanan bu son müdahale, uluslararası sulardaki seyir güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirirken, diplomasi kanallarının alıkonulan sivil aktivistlerin durumu için tam zamanlı olarak devrede olduğu belirtildi.