Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında bir çocuk parkına düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında altı çocuğun da bulunduğu toplam on kişi yaralandı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, bir araçla olay yerine gelen üç şüpheli, parkta bulunan kalabalığa pompalı av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Saldırının ardından saçmaların isabet ettiği Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulans ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRININ SEBEBİ NEDİR?

Olay yerinden kaçan üç şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde, saldırının arka planında bir tartışmanın yattığı tespit edildi. Yaralılar arasında yer alan Uğurcan V. (27) ve Berat V.'nin (21) saldırganlarla olay öncesinde kavga ettiği belirlendi. Tedavileri tamamlanan Uğurcan V. ve Berat V. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİNDE NELER YER ALDI?

Silahı kullandığı belirlenen 18 yaşındaki Özkan Çakal, emniyetteki ifadesinde olayın bir futbol maçı tartışmasından kaynaklandığını öne sürdü. Şüpheli, olaydan iki saat önce parkta top oynarken Uğurcan ve Berat tarafından darbedildiklerini, bu duruma sinirlenerek korkutma amacıyla parka dönüp ateş açtıklarını iddia etti. Basit bir tartışmanın ateşli silah kullanımına dönüşmesi, meskun mahallerde yaşanan anlık öfke patlamalarının yaratabileceği asayiş sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ADLİ SÜREÇ NASIL SONUÇLANDI?

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Nöbetçi hakimlik, silahı ateşleyen Özkan Çakal'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla bağlantılı olan Emirhan Y. (18), Melih K. (18), Uğurcan V. (27) ve Berat V. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmanın adli makamlarca sürdüğü aktarıldı.