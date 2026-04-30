ALANYA Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, Alanya Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "İleri Dönüşüm Kıyafet Yenileme Atölyesi", çevre bilincini artıran ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen örnek bir etkinlik olarak yapıldı. Etkinlik, Oba Şantiyesi Atıksız Yaşam ve Dönüşüm Atölyesi'nde gerçekleştirildi ve katılımcılara hem yaratıcı hem de çevre dostu bir deneyim sundu. Sanatçı ve çevre aktivisti Zeliha Sunal'ın eğitmenliğinde gerçekleşen atölyede katılımcılar, kullanılmayan ya da eskidiğini düşündükleri kıyafetleri yeniden tasarlama fırsatı buldu. Renkli ve ilham verici bir atmosferde geçen etkinlikte, her parça kişisel bir tasarım hikayesine dönüştü. Atölye kapsamında yama, kesme-biçme ve çeşitli süsleme teknikleri uygulandı. Katılımcılar, basit ama etkili yöntemlerle eski kıyafetlerini modern ve özgün parçalara dönüştürerek ileri dönüşümün gücünü deneyimledi.

SIFIR ATIK BİLİNCİ VE DAYANIŞMA ÖNE ÇIKTI

Etkinlikte yalnızca üretim değil, sıfır atık yaklaşımının önemi de vurgulandı. Tekstil atıklarının azaltılması ve yeniden kullanımın yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturulurken, küçük dokunuşların büyük çevresel etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi. Aynı zamanda kadın dayanışmasının da ön plana çıktığı atölyede katılımcılar birlikte üretmenin keyfini yaşadı ve sürdürülebilir yaşam pratikleri konusunda yeni bilgiler edindi. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kadın birimi amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikten elde edilen bilgiler birimler aracılığıyla vatandaşlara aktarılacak.