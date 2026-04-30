Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı kritik Antalyaspor derbisi öncesi hazırlıklarına start verdi. 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynanacak mücadele öncesi turuncu-yeşillilerde tempo giderek yükseliyor

GEÇTİĞİMİZ pazartesi günü Samsunspor'la oynanan maçın ardından salı gününü izinli olarak geçiren Alanyasporlu futbolcular, yeniden sahaya indi. Takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Pereira yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, antrenmanın son bölümünde yapılan dar alan oyunlarıyla rekabet üst seviyeye çıktı. Futbolcuların birbirleriyle olan uyumu ve antrenmandaki enerjisi, derbi öncesi olumlu sinyaller verdi.

HEDEF DERBİ ZAFERİ

Turuncu-yeşilliler, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligde rahat bir nefes almak istiyor. Teknik ekip ve oyuncular, kritik mücadeleye kadar tempoyu daha da artırarak sahaya en hazır şekilde çıkmayı hedefliyor. Antalya derbisi öncesi geri sayım sürerken, Alanyaspor cephesinde tek hedef; sahada mücadeleyi bırakmayan, kazanmak isteyen bir oyun ortaya koymak. Cemali AYDINOĞLU