Alanya’da sevilen iki ailenin çocukları, düzenlenen anlamlı bir törenle hayatlarını birleştirdi. Nurcan ve Ercan Doğru çiftinin kızları Esra Doğru ile Fatma ve Ömer Şamlı çiftinin oğulları Davut Şamlı, Demirtaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Düğün töreni, ailelerin yakın çevresi başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda salonu dolduran misafirler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Gecede samimi ve sıcak bir atmosfer hakim olurken, davetliler hem ailelerle bir araya gelmenin hem de bu özel ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

İLK DANS ALKIŞ ALDI

Esra ve Davut Şamlı çifti, düğünün en özel anlarından biri olan ilk danslarını alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi. Çiftin uyumu ve heyecanı davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

İlk dansın ardından davetliler de piste çıkarak gece boyunca süren eğlenceye katıldı. Müzik eşliğinde devam eden programda, renkli görüntüler ortaya çıktı.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Genç çift, bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti. Aileler de davetlilere katılımlarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Davetliler ise çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

ALANYA’DA SOSYAL HAYATIN SICAK YÜZÜ

Bu tür düğün organizasyonları, Alanya’da sosyal hayatın canlılığını ve aile bağlarının gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Yerel kültürün önemli bir parçası olan düğünler, farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek dayanışma ve birlik duygusunu pekiştiriyor.Cemali Aydınoğlu