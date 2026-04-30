İstanbul merkezli soruşturmada 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sürecin detayları henüz açıklanmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı. Aynı dosyada toplam 3 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA İSTANBUL MERKEZLİ YÜRÜTÜLÜYOR

Edinilen bilgilere göre, soruşturma İstanbul merkezli olarak yürütülüyor. Savcılık tarafından verilen gözaltı kararlarının ardından şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Yetkililer, dosyanın kapsamına ilişkin detayların henüz paylaşılmadığını belirtti.

“İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Zuhal Böcek gözaltı kararı” gelişmesi kısa sürede kamuoyunun gündemine girdi.

SUÇLAMA DETAYI AÇIKLANMADI

Soruşturmanın hangi suçlamalara dayandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Dosyanın içeriği ve şüphelilere yöneltilen iddialar, savcılığın ilerleyen saatlerde yapacağı bilgilendirmeyle netleşecek.

Yetkililer sürecin devam ettiğini, yeni gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili gözler yetkili kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi. Özellikle Antalya siyaset gündeminde dikkat çeken Zuhal Böcek gözaltı gelişmesi başlığıyla takip edilen süreçte, resmi bilgilendirme bekleniyor.

Soruşturmanın seyri ve yeni gözaltı ya da ifadeye çağırma kararlarının olup olmayacağı önümüzdeki saatlerde netleşecek.