ALANYA, gastronomi dünyasına yeni bir soluk getiren özel bir mekana kavuştu. Danimarka'da edindikleri tecrübeyi memleketlerine taşımaya karar veren Hakan ve Okan Savran kardeşler, "Bate" ile İskandinav coğrafyasının dinginliğini ve lezzet anlayışını Alanya'ya taşıdı. Alanya'nın yeni gözde mekanın açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Açılışa; Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü Sorumlusu Gazi Öten, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜN BOYU TAZE VE ÖZENLİ LEZZETLER

Bate'de gün, özel reçetelerle hazırlanan taze el yapımı hamur işleri ve sandviçlerle başlıyor. Sabah saatlerinden itibaren mutfakta başlayan titiz hazırlık, günün ilerleyen saatlerinde zengin akşam yemeği menüleriyle devam ediyor. Her bir tabakta sadelik ve doğallık ön planda tutulurken, lezzetten ödün verilmiyor.

HER LOKMADA NORDIC SADELİĞİ

İskandinav mutfağının karakteristik özelliği olan minimalizm ve kalite, Bate'nin her detayında kendini gösteriyor. Kullanılan malzemelerin tazeliği ve sunumdaki zarafet, mekAnı sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir deneyim alanına dönüştürüyor.

GÜNÜN HER ANINA UYGUN DAVET

Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar geniş bir zaman diliminde hizmet veren Bate, sakin atmosferiyle hem keyifli sohbetlere hem de lezzetli molalara ev sahipliği yapıyor. Alanya'da farklı bir tat arayanlar için yeni bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Saray Mahallesi Şirinevler Sokak'ta bulunan Bate, Alanyalıları lezzet yolculuğuna bekliyor. Cemali AYDINOĞLU